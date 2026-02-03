Росія атакувала енергетичну інфраструктуру у восьми областях України – Шмигаль

Російські війська завдали масованого удару по енергетичній та житловій інфраструктурі у восьми областях України, під обстріл потрапили, зокрема, теплоелектроцентралі та житлові будинки у Києві, Харкові та Дніпрі.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

За його словами, російська армія застосувала кілька типів балістичних і крилатих ракет, а також ударні безпілотники.

Шмигаль зазначив, що удари були спрямовані по багатоповерхових житлових будинках, ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі теплопостачання житлових районів. За його словами, об’єкти не мали військового призначення, а атаки були націлені винятково на цивільне населення.

Міністр наголосив, що внаслідок обстрілів сотні тисяч родин, зокрема з дітьми, залишилися без тепла в умовах сильних морозів, коли температура повітря опускалася до мінус 25 градусів.

Шмигаль підкреслив, що всі причетні до планування та здійснення цих ударів мають понести відповідальність.