        Росія атакувала енергетичну інфраструктуру у восьми областях України – Шмигаль

        Віктор Алєксєєв
        3 Лютого 2026 09:02
        Денис Шмигаль / Фотоt.me/Denys_Smyhal
        Денис Шмигаль / Фотоt.me/Denys_Smyhal

        Російські війська завдали масованого удару по енергетичній та житловій інфраструктурі у восьми областях України, під обстріл потрапили, зокрема, теплоелектроцентралі та житлові будинки у Києві, Харкові та Дніпрі.

        Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль у своєму Telegram-каналі.

        За його словами, російська армія застосувала кілька типів балістичних і крилатих ракет, а також ударні безпілотники.

        Шмигаль зазначив, що удари були спрямовані по багатоповерхових житлових будинках, ТЕЦ і ТЕС, які працювали виключно в режимі теплопостачання житлових районів. За його словами, об’єкти не мали військового призначення, а атаки були націлені винятково на цивільне населення.

        Міністр наголосив, що внаслідок обстрілів сотні тисяч родин, зокрема з дітьми, залишилися без тепла в умовах сильних морозів, коли температура повітря опускалася до мінус 25 градусів.

        Шмигаль підкреслив, що всі причетні до планування та здійснення цих ударів мають понести відповідальність.


