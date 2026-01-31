В Україні відновили електропостачання в усіх областях після ранкової аварії

В усіх областях України відновили електропостачання після системної аварії, що сталася вранці. Регіони повертаються до планових графіків роботи енергосистеми.

Міністр енергетики Денис Шмигаль повідомив, що енергетики відновили електропостачання в усіх областях України після системної аварії, яка сталася сьогодні вранці. Високовольтні лінії та підстанції працюють у звичайному режимі, а всі регіони повертаються до планових графіків.

За його словами, причини інциденту обговорювали під час засідання Штабу. Вранці сталися дві аварії на високовольтних лініях із хвилинним інтервалом, що призвело до каскадних відключень у семи областях країни. Версії про кібератаку або зовнішнє втручання не підтвердилися. За попередніми оцінками, аварія сталася через обмерзання ліній та обладнання.

Найскладнішою ситуація була на півночі, в центрі країни та на Одещині. У Києві над відновленням електропостачання працюють 64 бригади. Також задіяно 220 бригад для відновлення опалення.

Роботи триватимуть і в темний час доби, щоб якомога швидше повністю повернути тепло та електропостачання.