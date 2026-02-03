        Події

        Нічна атака РФ на Дніпропетровщину: пошкоджено інфраструктуру та житлові будинки

        Віктор Алєксєєв
        3 Лютого 2026 08:37
        Вночі Дніпропетровщина зазнала масованої атаки / Фото ДСНС
        Вночі Дніпропетровщина зазнала масованої атаки / Фото ДСНС

        У ніч на Дніпропетровську область була здійснена масована російська атака, внаслідок якої зафіксовано пошкодження інфраструктури та житлових будинків у кількох громадах.

        Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України. У місті Дніпро внаслідок ударів пошкоджено об’єкт інфраструктури, два приватні житлові будинки, триповерховий житловий будинок та гуртожиток.

        У Слобожанській громаді Дніпровського району загорівся легковий автомобіль, також зазнав пошкоджень приватний житловий будинок.

        Під ударами також опинилися Роздорська та Раївська громади Синельниківського району, а також місто Синельникове. Там рятувальники ліквідували пожежі, пошкоджено об’єкти інфраструктури, приватне підприємство, гараж та автомобіль.

        За попередніми даними, внаслідок атаки загиблих і травмованих немає. Рятувальники та профільні служби продовжують працювати на місцях.


