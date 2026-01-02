Пожежа на гірському курорті у Швейцарії могла початися через бенгальські свічки

У швейцарському гірськолижному курорті Кран-Монтана триває розслідування масштабної пожежі у барі Le Constellation під час новорічної вечірки. За попередніми даними слідства, займання могло статися через бенгальські свічки, які піднесли занадто близько до стелі, пише Reuters. Внаслідок трагедії загинули щонайменше 40 людей, ще понад сотню дістали поранення, багато з них перебувають у критичному стані.

Як повідомила місцева прокуратура, первинні висновки свідчать, що пожежа у барі Le Constellation могла розпочатися після використання так званих фонтанних або бенгальських свічок, закріплених на пляшках шампанського. За словами прокурорки Беатріс Пійю, ці свічки, ймовірно, піднесли надто близько до стелі, після чого в приміщенні швидко поширився вогонь. Водночас вона наголосила, що ця версія ще не є остаточно підтвердженою.

За офіційними даними, кількість загиблих наразі становить 40 осіб, ще 119 людей отримали травми різного ступеня тяжкості. Влада зазначає, що ці цифри не є остаточними. Очільник кантону Вале Матіас Рейнард заявив, що багато постраждалих і досі борються за життя.

Близько 50 поранених уже перевели або планують перевести до спеціалізованих опікових центрів в інших країнах Європи, зокрема у Німеччині та Франції. Поліція повідомила, що з 119 постраждалих ідентифіковано 113 осіб. Серед них – громадяни Швейцарії, Франції, Італії, Сербії, Казахстану, Азербайджану, Боснії і Герцеговини, Бельгії, Польщі, Португалії та Люксембургу.

Слідчі також перевіряють, чи могла теплоізоляційна піна на стелі сприяти стрімкому поширенню вогню. Паралельно триває складний процес ідентифікації тіл загиблих, який, за словами влади, може зайняти кілька днів через серйозні ушкодження.

Один із очевидців трагедії, який перебував у підвальному приміщенні, де, ймовірно, почалася пожежа, розповів, що врятувався дивом, сховавшись за столом і вибравшись назовні через вікно. За його словами, єдиний вихід був надто вузьким для великої кількості людей, які намагалися врятуватися.

Першою публічно ідентифікованою жертвою став 16-річний італійський гольфіст, який проживав у Дубаї. Родичі та друзі зниклих безвісти продовжують пошуки інформації про своїх близьких, а дипломатичні представництва кількох країн з’ясовують, чи є їхні громадяни серед загиблих або постраждалих.

Пожежа в Кран-Монтані стала однією з найтрагічніших подій у сучасній історії Швейцарії та викликала широкий суспільний резонанс як у країні, так і за її межами.