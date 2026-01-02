Ракетна атака на Харків: поліція розпочала досудове розслідування

Щонайменше 25 людей постраждали внаслідок ворожої ракетної атаки по центру Харкова: прокурори документують воєнний злочин, повідомили в обласній прокуратурі.
“Розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 КК України)”, – зазначено в повідомленні.
За даними слідства, 2 січня близько 14:30 збройні сили рф завдали ракетного удару по житловому масиву в Київському районі м. Харкова. Зафіксовано влучання у багатоквартирний житловий будинок.
Попередньо, атаку було здійснено двома ракетами типу «Іскандер».
Станом на цей час відомо про 25 постраждалих.
Під завалами можуть перебувати люди.
Пошкоджено низку житлових будинків, магазини, кафе, супермаркет тощо.
Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують документувати вказаний злочин. Інформація уточнюється.
Усі служби працюють на місці атаки.