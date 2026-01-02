Ракетна атака на Харків: поліція розпочала досудове розслідування

Железняк заявив про можливе призначення глави СЗР на керівну посаду в ГУР

Зеленський повідомив про кадрові рішення у розвідці та майбутні зміни в ДПСУ

Станом на цей час відомо про 25 постраждалих. Під завалами можуть перебувати люди.

За даними слідства, 2 січня близько 14:30 збройні сили рф завдали ракетного удару по житловому масиву в Київському районі м. Харкова. Зафіксовано влучання у багатоквартирний житловий будинок.