Tesla втратила лідерство на світовому ринку електромобілів, поступившись BYD

Американська Tesla Inc. у 2025 році втратила статус найбільшого у світі продавця електромобілів, поступившись китайській BYD Co., яка наростила продажі на тлі спаду у конкурента.

Поставки Tesla у 2025 році скоротилися на 8,6%, що стало другим поспіль річним падінням. У четвертому кварталі продажі компанії знизилися на 16% – до 418 227 автомобілів, що виявилося нижче очікувань аналітиків, повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву компанії. За підсумками року Tesla поставила 1,64 млн електромобілів.

BYD, навпаки, збільшила продажі як у четвертому кварталі, так і за підсумками року, поставивши майже 2,26 млн повністю електричних авто у 2025 році. Крім того, китайська компанія вже два роки поспіль продає понад 2 млн плагін-гібридів на рік.

Реклама

Реклама

Попри втрату позицій на ринку електромобілів, інвестори зосереджують увагу на ставці Ілона Маска на штучний інтелект та автономні автомобілі. Акції Tesla, за даними Bloomberg, зросли на 0,9% у п’ятницю, хоча раніше цього року папери завершили шість торгових днів поспіль у мінусі. Загалом за 2025 рік акції компанії додали близько 11%.

Аналітики зазначають, що результати Tesla можуть мати обмежений вплив на котирування, оскільки компанію дедалі більше оцінюють як гравця у сфері реального застосування ШІ. Водночас перспективи продажів у 2026 році викликають у ринку скепсис: середній прогноз аналітиків знизився до близько 1,8 млн авто проти понад 3 млн, які очікували два роки тому.

На тлі проблем у основному бізнесі Tesla демонструє зростання в сегменті накопичувачів енергії. У 2025 році компанія розгорнула 46,7 гігават-годин систем зберігання енергії проти 31,4 гігават-годин роком раніше.

Наприкінці року Tesla також підігрівала інтерес до майбутнього Cybercab та сервісу роботаксі, однак повноцінне масштабування автономних перевезень, за оцінками аналітиків, залишатиметься ключовим викликом для компанії у 2026 році.