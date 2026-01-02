Tesla втратила лідерство на світовому ринку електромобілів, поступившись BYD

Американська Tesla Inc. у 2025 році втратила статус найбільшого у світі продавця електромобілів, поступившись китайській BYD Co., яка наростила продажі на тлі спаду у конкурента.
Поставки Tesla у 2025 році скоротилися на 8,6%, що стало другим поспіль річним падінням. У четвертому кварталі продажі компанії знизилися на 16% – до 418 227 автомобілів, що виявилося нижче очікувань аналітиків, повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву компанії. За підсумками року Tesla поставила 1,64 млн електромобілів.
BYD, навпаки, збільшила продажі як у четвертому кварталі, так і за підсумками року, поставивши майже 2,26 млн повністю електричних авто у 2025 році. Крім того, китайська компанія вже два роки поспіль продає понад 2 млн плагін-гібридів на рік.
Попри втрату позицій на ринку електромобілів, інвестори зосереджують увагу на ставці Ілона Маска на штучний інтелект та автономні автомобілі. Акції Tesla, за даними Bloomberg, зросли на 0,9% у п’ятницю, хоча раніше цього року папери завершили шість торгових днів поспіль у мінусі. Загалом за 2025 рік акції компанії додали близько 11%.
Аналітики зазначають, що результати Tesla можуть мати обмежений вплив на котирування, оскільки компанію дедалі більше оцінюють як гравця у сфері реального застосування ШІ. Водночас перспективи продажів у 2026 році викликають у ринку скепсис: середній прогноз аналітиків знизився до близько 1,8 млн авто проти понад 3 млн, які очікували два роки тому.
На тлі проблем у основному бізнесі Tesla демонструє зростання в сегменті накопичувачів енергії. У 2025 році компанія розгорнула 46,7 гігават-годин систем зберігання енергії проти 31,4 гігават-годин роком раніше.
Наприкінці року Tesla також підігрівала інтерес до майбутнього Cybercab та сервісу роботаксі, однак повноцінне масштабування автономних перевезень, за оцінками аналітиків, залишатиметься ключовим викликом для компанії у 2026 році.