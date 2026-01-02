        Спорт

        РФ не буде представлена на Олімпіаді-2026 навіть у разі припинення війни

        Віктор Алєксєєв
        2 Січня 2026 18:35
        Кірсті Ковентрі / Фото Corriere.it
        Росіяни не представлятимуть свою країну на Олімпійських іграх-2026 навіть у разі припинення війни в Україні через мирний договір. Про це заявила президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі в інтерв’ю Corriere della Sera.

        Як реакція на повномасштабне вторгнення Росії в Україну, у лютому 2022 року МОК рекомендував не допускати атлетів з Росії та Білорусі. Тоді як у березні 2023 року рекомендував федераціям дозволити росіянам змагатися у “нейтральному” статусі.

        У листопаді Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію про олімпійське перемир’я під час Ігор-2026. Коментуючи це, Ковентрі зазначила, що у МОК мають зв’язок із олімпійськими комітетами Росії та Ізраїлю.

        Президентка додала, що в разі підписання мирної угоди після нападу Росії на Україну, російські спортсмени все одно не зможуть представляти країну під своїм прапором.

        “На цьому етапі нічого не змінить вже прийнятого рішення: нейтральні спортсмени на індивідуальній основі”, — заявила Ковентрі.


