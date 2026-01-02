“Новорічні резолюції”: які цілі ставлять перед собою люди 1 січня

З настанням нового року значна частина людей по всьому світу прагне змінити спосіб життя — відмовитися від шкідливих звичок, почати займатися спортом та дбати більше про здоров’я. Соціологи та медичні дослідження підтверджують: такі новорічні резолюції є однією з найпоширеніших тенденцій у січні.

Щороку на початку року багато людей ставлять перед собою схожі цілі: кинути палити, зменшити вагу, більше рухатися, змінити раціон харчування або почати регулярні фізичні навантаження. Ці наміри отримали назву “новорічних резолюцій”, і вони відображають прагнення людей до покращення здоров’я.

За даними опитувань різних соціологічних служб, близько 40–50% дорослих населення у світі ставлять собі хоча б одну новорічну резолюцію. Найчастіше ці цілі пов’язані зі здоров’ям:

Реклама

Реклама

припинення паління

зайняття спортом або фізична активність

покращення харчування

зниження ваги

поліпшення сну та психічного здоров’я

Дослідження показують, що саме січень — критично важливий місяць для початку змін: рівень спортивної активності у спортивних клубах і фітнес-центрах зростає приблизно на 20–30% саме в перші тижні нового року порівняно з іншими сезонами. Аналогічно, кількість звернень до служб підтримки з метою відмови від куріння також збільшується наприкінці грудня — на початку січня.

Однак експерти нагадують: хоча мотивація з початком року висока, значній частині людей не вдається досягти поставлених цілей у довгостроковій перспективі. Наукові дослідження вказують, що лише близько 10–15% людей продовжують дотримуватися своїх новорічних намірів до кінця року. Основні причини — відсутність чіткого плану, недостатня підтримка, невірно поставлені очікування або занадто амбітні цілі.

Медики та психологи пропонують підходи, які можуть підвищити шанси на успіх:

Ставити конкретні й досяжні цілі (наприклад, «не курити 30 днів» замість «кинути палити взагалі»).

(наприклад, «не курити 30 днів» замість «кинути палити взагалі»). Розробити етапний план дій з проміжними підцілями.

з проміжними підцілями. Залучити підтримку друзів, сім’ї або фахівців (тренерів, лікарів, психологів).

(тренерів, лікарів, психологів). Відстежувати прогрес через щоденники, застосунки чи регулярні оцінки стану здоров’я.

Новорічні цілі щодо здорового способу життя — це не лише популярна сфера особистих намірів, а й об’єкт наукових досліджень. Вони дають людям поштовх до змін, але успіх значною мірою залежить від правильної постановки задач і системного підходу до їх виконання.

За матеріалами PubMed, WHO.