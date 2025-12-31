Сідней зустрів 2026 рік із вшануванням жертв нападу в Бонді

У Сіднеї зустріч Нового року відбулася за посилених заходів безпеки та з хвилиною мовчання на згадку про жертв нападу на єврейський захід у районі Бонді, що стався у грудні, передає Reuters.

Щорічні новорічні святкування в Сіднеї відомі у світі своїм феєрверковим шоу / Фото Reuters

Австралійський Сідней розпочав 2026 рік традиційним масштабним феєрверком, який цього разу проходив за посиленої присутності поліції. Захід відбувся через кілька тижнів після нападу, внаслідок якого під час святкування Хануки в місті загинули 15 людей.

Щорічні новорічні святкування в Сіднеї відомі у світі своїм феєрверковим шоу. Цьогоріч організатори використали близько 40 тисяч піротехнічних ефектів, розміщених уздовж семикілометрової лінії гавані, зокрема на мосту Харбор-Бридж і поблизу Оперного театру.

О 23:00 за місцевим часом у місті оголосили хвилину мовчання. У цей момент Харбор-Бридж підсвітили білим світлом, а на його опорах з’явилося зображення менори – символу юдаїзму.

Мер Сіднея Кловер Мур заявила напередодні заходу, що після трагічного завершення року для міста новорічна ніч має стати можливістю для єднання та надії на мирний і щасливий 2026 рік.

Напад у Бонді стався 14 грудня. За даними слідства, батько та син відкрили вогонь під час ханукального заходу, вбивши 15 людей. Це наймасовіша стрілянина в Австралії майже за 30 років, яка викликала широкий резонанс і посилила побоювання щодо зростання антисемітизму в країні.

Після трагедії різдвяні святкування в районі Бонді цього року проходили стримано, а частину запланованих новорічних заходів було скасовано. Під час основних святкувань у місті чергували близько трьох тисяч поліцейських, частина з яких була озброєна автоматичною зброєю. Зазвичай новорічна ніч у Сіднеї збирає понад мільйон людей.

Прем’єр штату Новий Південний Уельс Кріс Міннс заявив, що місто має продемонструвати стійкість перед обличчям злочину і не дозволити терору змінити звичний спосіб життя його мешканців.