У Бєлгородській області російський боєприпас впав на приватні будинки, є постраждалі

Троє людей поранені в “результаті прильоту боєприпасу” в Бєлгородській області. Ймовірно, на регіон знову впала російська авіабомба.

Про це повідомив губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков.

Унаслідок влучання у Шебекінському окрузі постраждали троє людей – у селищі Маслова Пристань двоє чоловіків і одна жінка дістали баротравми.

Реклама

Реклама

“У результаті прильоту боєприпасу вибиті вікна, пошкоджені покрівлі та огорожі в 23 приватних будинках і трьох господарських будівлях. Одне домоволодіння частково зруйноване. Крім того, пошкоджено чотири автомобілі та лінія електропередачі”, — написав Гладков.

Чий і який саме боєприпас впав, Гладков не повідомив. Місцеве видання “Пепел” стверджує, що це російська ФАБ. Підтверджень цієї інформації поки немає.

Як повідомляє Telegram-канал ASTRA, а 2025 рік щонайменше 143 авіабомби скинула Росія на свої власні та окуповані території. У 2024 році на ці території впало щонайменше 165 авіабомб фугасних авіабомб.

Для протидії українським ППО російська армія почала обладнувати радянські авіабомби ФАБ комплексами УМПК. Після такого оновлення на ФАБах з’являються крила і супутникове наведення, що дозволяють запускати бомби прямо з території РФ.

“Але через недосконалість системи авіабомби не завжди долітають до цілей і падають на російські території. Влада РФ такі факти намагається приховати, а коли серед постраждалих від падіння російських авіабомб виявляються мирні жителі — повідомляють, що причини в атаках ЗСУ”, — пише видання.