Найдешевший бензин А-95 — в Укрнафті: огляд зростаючих цін на АЗС в Україні

Ціни на пальне в Україні продовжують зростати на тлі геополітичної напруги у світі. Станом на 4 березня найнижчі ціни на бензин і дизель пропонує мережа «Укрнафта», повідомляє РБК-Україна.

За даними видання, бензин А-95 на АЗС «Укрнафти» коштує 67,99 грн за літр. Для порівняння, на WOG бензин 95 Євро продається по 68,99 грн за літр, а на ОККО та SOCAR — по 70,99 грн.

У сегменті преміального бензину найдешевшу пропозицію має WOG: бензин 100 там коштує 78,99 грн за літр. На ОККО та SOCAR ціна на «сотий» бензин становить 80,99 грн за літр.

Дизельне пальне також найдешевше в «Укрнафті» — 67,99 грн за літр звичайного ДП. На WOG дизель Євро-5 коштує 68,99 грн, тоді як на ОККО та SOCAR — по 70,99 грн за літр.

На ринку автогазу ціни майже зрівнялися. Найдешевший газ пропонують WOG та SOCAR — по 40,98 грн за літр. В «Укрнафті» автогаз коштує 40,99 грн, а на ОККО — 41,99 грн за літр.

Як пояснив директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн, зростання цін на пальне пов’язане з подіями на Близькому Сході, оскільки регіон є ключовим центром видобутку нафти і газу, від якого залежать європейські нафтопереробники.

Водночас експерти не виключають, що після завершення військової операції США та Ізраїлю в Ірані ціни на нафту можуть знизитися нижче 60 доларів за барель, що потенційно призведе до здешевлення пального. Проте у разі затягування конфлікту на Близькому Сході зростання вартості нафти може позначитися на українському ринку пального вже у другій половині березня.