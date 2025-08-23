Росія стикається з новим стрибком цін на бензин: “зовсім важка ситуація”

Ціни на бензин у Росії оновлюють рекорди вже третій тиждень поспіль, залишаючись серед товарів із найвищими темпами подорожчання. За даними Росстату, зростання вартості пального випереджає загальну інфляцію. Тим часом у низці регіонів — від Примор’я до окупованого Криму та Запоріжжя — фіксуються перебої з постачанням.

Як передає RTVI, аналітики пояснюють ситуацію поєднанням кількох факторів: сезонного ремонту на нафтопереробних заводах (НПЗ), позапланових зупинок через атаки безпілотників, зростання попиту з боку аграріїв у період жнив і посівної, а також підвищеного навантаження на автотранспорт через проблеми в авіаційній галузі.

На Санкт-Петербурзькій товарно-сировинній біржі оптові ціни з початку року зросли більш ніж на 35%. Роздріб також відреагував: у Москві бензин подорожчав у середньому на 3 рублі за літр, у деяких регіонах — стрибок був значно різкішим. У Бурятії, наприклад, ціна зросла одразу на 9 рублів за ніч, чим зацікавила Федеральну антимонопольну службу.

Попри очевидні труднощі, експерти утримуються від терміну «криза». «Подібні сплески трапляються щороку, хоча цього разу їх посилило одразу кілька чинників», — зазначає незалежний аналітик Антон Соколов.

За його словами, перспективи стабілізації залежать від розвитку біржової торгівлі, що дозволяє перерозподіляти обсяги пального між регіонами. Водночас створення довгострокових резервів ускладнюють ризики атак дронів на інфраструктуру — як НПЗ, так і нафтобази залишаються вразливими.

Російський уряд намагається втримати ситуацію забороною експорту бензину, однак, як визнають навіть місцеві експерти, ефект від ембарго «частковий».

Довгострокова тенденція, схоже, незмінна: ціни на бензин у Росії зростають щороку з 1991-го, знижувалися лише одного разу. І нинішній стрибок, на думку аналітиків, лише підштовхує ринок до «загальноєвропейського рівня», де дешевше пальне можна знайти хіба що у Венесуелі чи Саудівській Аравії.