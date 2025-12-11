Пожежа біля заводу “Акрон” у Великому Новгороді: місцеві жителі повідомляли про вибухи

Уночі 11 грудня жителі Великого Новгорода повідомляли про вибухи та пожежу в районі заводу мінеральних добрив ПАО «Акрон». Місцева влада заявляла про роботу систем протиповітряної оборони.

Згідно з OSINT-аналізом ASTRA, одне з фото очевидців, на якому видно пожежу, було знято на Великій Московській вулиці. Відстань від точки зйомки до підприємства становить близько 8 кілометрів. За оцінкою аналітика ASTRA, зона можливого займання перетинається з територією «Акрону», однак підтвердити сам факт пожежі на заводі за цими кадрами неможливо.

Ще одне відео з моментом вибуху, яке поширили місцеві жителі, було знято з вулиці Державіна. Від цієї точки до заводу приблизно 8,5 кілометра.

ПАО «Акрон» — виробник мінеральних добрив та промислової продукції, розташований у Великому Новгороді. На сайті підприємства зазначається, що компанія випускає широкий спектр азотних і складних добрив, а також іншу промислову продукцію. До складу ПАО «Акрон» входить окремий підрозділ, який керує парком залізничних вагонів для перевезення сировини.

У переліку продукції компанії, зокрема, є аміачна селітра, компоненти якої можуть мати промислове застосування як у цивільному, так і у військовому секторах.