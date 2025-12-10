Зеленський підписав закон про бюджет України на 2026 рік

10 грудня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2026 рік. Відповідний законопроєкт народні депутати ухвалили 257 голосами 3 грудня.

Про це стало відомо з картки законопроєкту.

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко окреслила ключові пріоритети бюджету — оборона, безпека і соціальна стійкість. Мета — забезпечити оборону країни, підтримати людей і створити умови для економічного зростання навіть в умовах повномасштабного вторгнення.

Наступного року на армію виділять 2,8 трлн гривень, це майже 60% від усіх видатків. 100% власних надходжень держава спрямовує на Сили оборони: грошове забезпечення військових та підтримку їхніх родин, посилення ППО, розробку та виробництво української зброї, зокрема дронів.

На освіту заклали 273,9 млрд гривень (на 75 млрд гривень більше ніж у 2025 році).

Охорона здоров’я — 258,6 млрд гривень (+38, 8 млрд гривень до 2025 року). Серед пріоритетів: збільшення зарплат лікарів первинної та екстреної медичної допомоги, безоплатні ліки, перевірка здоровʼя для громадян віком 40+ років.

Підтримка ВПО — 72,6 млрд грн: увага на підтримці людей, які втратили дім через війну. Зокрема 1,4 млрд грн заклали на нову програму для підтримки переміщених осіб з ТОТ.

Ветеранська політика — 18,9 млрд грн. Фінансування зросте на 6,3 млрд грн порівняно з минулим роком. Це зокрема підтримка житлом, інструменти для подальшої реінтеграції в цивільне життя.

Соціальна підтримка — 468,5 млрд грн (+47,6 млрд грн до 2025 року), зокрема на пенсії, соціальні виплати вразливим категоріям, пільги та субсидії; підтримка осіб з інвалідністю та демографічний розвиток — комплексна підтримка сімей з новонародженими та маленькими дітьми (допологова, післяпологова допомога, єЯсла, Пакунок школяра).

Безпека у прифронтових регіонах — вперше передбачили 1 млрд грн на укриття у дитячих садках.

Підтримка підприємців — планується продовжити програми підтримки бізнесу та українських виробників у межах політики “Зроблено в Україні”. Зокрема у держбюджеті передбачені кошти на “Доступні кредити “5-7-9%”, індустріальні парки, програми часткової компенсації української техніки та обладнання, гранти та інші ініціативи з розвитку українських виробників. Також передбачені кошти для забезпечення українців житлом за програмою єОселя.

Підтримка регіонів, зокрема прифронтових — 293 млрд грн. Ці кошти забезпечать оплату праці педагогів, підтримку місцевих бюджетів, фінансування харчування дітей у школах для 1-11 класів, освіти, соціального захисту, охорони здоров’я та компенсацію різниці в тарифах.