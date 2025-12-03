Рада ухвалила держбюджет-2026

Верховна Рада у другому читанні підтримала проєкт державного бюджету України на 2026 рік із підвищенням мінімальної зарплати, зростанням прожиткового мінімуму та збільшенням видатків на сферу освіти, при цьому джерела покриття значної частини дефіциту поки що залишаються невизначеними.

Згідно з ухваленим документом, мінімальна заробітна плата зросте з 8 000 до 8 647 грн. Зарплати вчителів мають зрости на 30% з 1 січня та ще на 20% з 1 вересня. Водночас підвищення грошового забезпечення військовослужбовців у бюджеті не передбачене через брак коштів.

Збільшується й прожитковий мінімум: загальний показник зросте з 2 920 до 3 209 грн, для працездатних осіб – з 3 028 до 3 328 грн, для осіб, які втратили працездатність – з 2 361 до 2 595 грн.

Окремою статтею витрат у бюджеті-2026 передбачено 2 млрд грн на фінансування телемарафону, попри поширені напередодні чутки про можливе виключення цієї позиції з документа.

Водночас наразі відсутні підтверджені джерела покриття значної частини дефіциту державного бюджету – орієнтовно близько 19 млрд доларів.

Президент України Володимир Зеленський у соцмережі подякував народним депутатам за підтримку бюджету на наступний рік, наголосивши, що це є важливим сигналом стійкості держави та гарантією стабільного фінансування ключових потреб.

За його словами, пріоритетами залишаються посилення обороноздатності, соціальні програми та відновлення після російських ударів.

Також він зазначив, що Україна продовжує працювати з міжнародними партнерами для залучення додаткової фінансової підтримки й запевнив у відсутності внутрішніх ризиків дестабілілізації.