        Уряд затвердив грошову допомогу розміром 6500 грн у рамках “Зимової підтримки”

        Віктор Алєксєєв
        5 Листопада 2025 19:46
        Засідання Уряду України / Фото з Telegram @svyrydenkoy
        Засідання Уряду України / Фото з Telegram @svyrydenkoy

        Уряд затвердив програму виплат одноразову грошову допомогу розміром 6500 грн для найбільш вразливих категорій громадян в рамках пакету «Зимова підтримка».

        Про це повідомила у соцмережі прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

        Вона нагадала, що Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки: діти-сироти, діти під опікою, діти з інвалідністю в прийомних сім’ях, діти-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотні пенсіонери.

        “Кошти нараховуватимуться автоматично через Пенсійний фонд. Запуск програми заплановано на початок грудня. Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття. Програма охопить понад 660 тисяч людей”, – запевнила Свириденко.


