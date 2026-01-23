Через необґрунтований випуск облігацій бюджет Києва зазнав понад пів мільярда гривень збитків

Посадовцю Київської міської державної адміністрації повідомили про підозру у службовій недбалості через випуск необґрунтованих облігацій місцевої позики. За даними слідства, бюджету столиці завдано збитків на понад 581 млн гривень.

За повідомленням Національної поліції України, керівник одного з департаментів КМДА упродовж 2020–2023 років ініціював внутрішні запозичення шляхом випуску облігацій місцевої позики на загальну суму понад 2,5 млрд грн. Кошти планували спрямувати на фінансування видатків бюджету розвитку Києва.

Водночас, як встановило досудове розслідування, у цей період бюджет столиці був профіцитним: доходи перевищували видатки, дефіциту не існувало, а об’єктивної потреби у залученні кредитних ресурсів не було. Відсутність запозичень не вплинула б на реалізацію міських програм.

Попри це, місто тривалий час сплачувало відсотки за облігаціями, що призвело до економічно необґрунтованих витрат бюджетних коштів. Згідно з висновками експертних досліджень, такими діями територіальній громаді Києва завдано збитків на суму понад 581 млн грн.

Посадовцю КМДА повідомили про підозру через збитки бюджету Києва на понад 580 млн грн / Фото: Нацполіція

Факт службової недбалості викрили оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно зі слідчими Шевченківського управління поліції Києва. Посадовцю повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до правопорушення. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі з можливим позбавленням права обіймати певні посади та штрафом.