        Кримінал

        На Львівщині діяла масштабна схема продажу автівок, які ввозили з ЄС для ЗСУ

        Галина Шподарева
        3 Грудня 2025 12:44
        Правоохоронці на автомайданчику / Фото: Львівська обласна прокуратура
        Правоохоронці Львівської області викрили масштабну схему перепродажу легкових авто, які ввозилися з ЄС під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил України.

        Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

        За даними слідства, 35-річний житель Черкащини організував системне ввезення вживаних авто з Литви та Польщі. Щоб уникнути митних платежів, у документах зазначали, що машини призначені для ЗСУ. Ділки використовували реквізити щонайменше трьох благодійних організацій

        У реалізації схеми брали водії з різних областей, а також керівник благодійного фонду на Львівщині, який знав, що автомобілі до військових не потраплять.

        “Автомобілі з позначкою “Гуманітарна допомога. Продаж заборонено” зберігали на майданчику в Умані, де організатор продавав їх за готівку. Частину авто розбирали на запчастини — за це відповідав 34-річний спільник”, — розповіли в прокуратурі.

        Злочинну схему викрили після фіксації чергового продажу машини за 9500 доларів.

        Під час обшуків вилучено:

        • чотири авто KIA;
        • майже 3 млн грн готівки;
        • інші докази.

        Вартість вилученого транспорту — понад 1,3 млн грн. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми. Дії затриманих кваліфіковано за ч. 1 ст. 201-4 КК України — контрабанда.

        Вилучені автівки та гроші / Фото: Львівська обласна прокуратура

