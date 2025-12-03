На Львівщині діяла масштабна схема продажу автівок, які ввозили з ЄС для ЗСУ

Правоохоронці Львівської області викрили масштабну схему перепродажу легкових авто, які ввозилися з ЄС під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил України.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За даними слідства, 35-річний житель Черкащини організував системне ввезення вживаних авто з Литви та Польщі. Щоб уникнути митних платежів, у документах зазначали, що машини призначені для ЗСУ. Ділки використовували реквізити щонайменше трьох благодійних організацій

У реалізації схеми брали водії з різних областей, а також керівник благодійного фонду на Львівщині, який знав, що автомобілі до військових не потраплять.

“Автомобілі з позначкою “Гуманітарна допомога. Продаж заборонено” зберігали на майданчику в Умані, де організатор продавав їх за готівку. Частину авто розбирали на запчастини — за це відповідав 34-річний спільник”, — розповіли в прокуратурі.

Злочинну схему викрили після фіксації чергового продажу машини за 9500 доларів.

Під час обшуків вилучено:

чотири авто KIA;

майже 3 млн грн готівки;

інші докази.

Вартість вилученого транспорту — понад 1,3 млн грн. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до схеми. Дії затриманих кваліфіковано за ч. 1 ст. 201-4 КК України — контрабанда.