        Кримінал

        Митники викрили схему прихованого ввезення зброї в посилках зі США

        Сергій Бордовський
        26 Листопада 2025 13:47
        читать на русском →

        Митники спільно зі СБУ заблокували схему незаконного переміщення зброї та боєприпасів у міжнародних поштових відправленнях зі США до України. Правопорушнику повідомлено про підозру.

        Громадянин України та США пересилав зброю й боєприпаси в посилках з-за кордону / Фото: ДМСУ

        Митники викрили громадянина України та США, який організував незаконну схему прихованого ввезення зброї в Україні через міжнародні поштові відправлення. Про це повідомили в ДМСУ.

        Для встановлення всіх обставин правоохоронці разом із співробітниками УЗНД ГУ СБУ в місті Києві та Київській області провели контрольовану поставку відправлень, у яких містилися зброя, її основні частини та боєприпаси.

        Реклама
        Реклама

        Після того як правопорушник отримав одну з посилок, митники та співробітники СБУ провели обшук його автомобіля та виявили відправлення із забороненими предметами.

        Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України — контрабанда.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини