Митники викрили схему прихованого ввезення зброї в посилках зі США

Митники спільно зі СБУ заблокували схему незаконного переміщення зброї та боєприпасів у міжнародних поштових відправленнях зі США до України. Правопорушнику повідомлено про підозру.

Громадянин України та США пересилав зброю й боєприпаси в посилках з-за кордону / Фото: ДМСУ

Митники викрили громадянина України та США, який організував незаконну схему прихованого ввезення зброї в Україні через міжнародні поштові відправлення. Про це повідомили в ДМСУ.

Для встановлення всіх обставин правоохоронці разом із співробітниками УЗНД ГУ СБУ в місті Києві та Київській області провели контрольовану поставку відправлень, у яких містилися зброя, її основні частини та боєприпаси.

Після того як правопорушник отримав одну з посилок, митники та співробітники СБУ провели обшук його автомобіля та виявили відправлення із забороненими предметами.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу України — контрабанда.