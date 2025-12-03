Єврокомісія знайшла спосіб розморозити 140 млрд євро російських активів для України

У Європейській комісії працюють над юридичним рішенням, яке дозволить переконати Бельгію щодо надання Україні позики зі 140 млрд євро російських активів, заморожених у Брюсселі

Про це пише Politico.

На думку бельгійської сторони, що якщо Україні буде надано 140 млрд євро, то одна з проросійських країн ЄС — Угорщина або Словаччина — може накласти вето на поновлення режиму санкцій ЄС проти Москви. Це вимагатиме від Бельгії негайного повернення Росії відсутніх мільярдів.

Задля усунення ризику Єврокомісія хоче скористатися положенням статті 122 Договору про ЄС, яке дозволяє урядам ухвалювати рішення “в дусі солідарності між державами-членами щодо заходів, що відповідають економічній ситуації”.

Комісія хоче тлумачити це так, що з огляду на величезні фінансові ставки у цьому випадку для затвердження продовження санкцій достатньо кваліфікованої більшості країн, позбавляючи Угорщину потенційного вето. Один із дипломатів зазначив, що ця стратегія — спосіб “заручитися підтримкою Бельгії”.

Європейські юристи також вважають, що стаття 122 Договору про ЄС може використовуватись і для зміни терміну продовження санкцій із шести місяців до трьох років.