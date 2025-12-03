У Кремлі заявили про відсутність прогресу після перемовин Путіна з посланцем Трампа

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що після майже п’яти годин переговорів із делегацією США компромісів щодо війни в Україні не досягнуто. Зустріч Володимира Путіна з Дональдом Трампом наразі не планують.

Про це пишуть росЗМІ ТАСС та РИА Новости.

Водночас Юрій Ушаков назвав розмову в Москві “дуже корисною та хорошою”.

Реклама

Реклама

Результати зустрічі Стіва Віткоффа і Володимира Путіна:

говорили про “територіальні проблеми” – за словами Ушакова, питання території найбільш важливе для Кремля та для американців;

обговорювали перспективи економічної взаємодії РФ та США;

РФ продовжить контакти зі США на рівні представників та помічників – зустріч Путіна й Трампа залежить від результатів цієї взаємодії;

Росія отримала від США ще чотири документи, окрім основи “мирного плану”;

обговорювали суть, а не конкретні формулювання і пункти “мирного плану” для України.

Нагадаємо, раніше Віткофф презентував президенту Трампу мирний план, у якому від України вимагали вийти з території Донецької області та повністю відмовитись від членства в НАТО. Всього у плані було 28 пунктів. 23 листопада у Женеві та 30 листопада у Маямі відбулися зустрічі між представниками США та України. Напередодні Президент України Володимир Зеленський повідомив, що тепер мирний план тепер містить 20 пунктів.