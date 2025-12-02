Україна отримала міжнародну нагороду за етичний та безпечний розвиток ШІ

Міжнародна асоціація Artificial Intelligence Ethics International відзначила внесок України у прозорий та безпечний розвиток штучного інтелекту. Нагороду отримано на конференції AI Horizon 2025 за державний проєкт Sandbox для ШІ та блокчейн-стартапів.

Міжнародна асоціація Artificial Intelligence Ethics International (AIEI) нагородила Україну за прогрес у відповідальному та етичному розвитку штучного інтелекту. Як повідомили в Мінцифрі, відзнаку було вручено на конференції AI Horizon 2025, де світові експерти та технологічні компанії обговорювали майбутнє ШІ.

Окремо високо оцінили український Sandbox — державну «пісочницю» для тестування інноваційних проєктів у сфері штучного інтелекту та блокчейн-технологій. У Sandbox компанії можуть випробовувати свої продукти ще до появи законодавчого регулювання, що дозволяє бізнесу швидше розвиватися, а державі — контролювати безпеку нових рішень.

AIEI об’єднує світову спільноту експертів, які просувають стандарти етичного використання ШІ та формують політику відповідального впровадження технологій. Організація підтримує інновації, що базуються на принципах чесності, безпеки та захисту прав людей.

У Мінцифрі підкреслили, що нагорода підтверджує місце України серед глобальних технологічних лідерів. Держава активно співпрацює з AI Alliance і впроваджує найкращі міжнародні практики, щоб розвиток штучного інтелекту був швидким, безпечним і корисним для громадян.

«Будуємо цифрову державу, де штучний інтелект — це помічник, а не загроза», — зазначили в міністерстві.