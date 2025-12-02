Клуби УПЛ за матчі 13-го туру отримали понад 240 тисяч гривень штрафів

Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ ухвалив рішення щодо матчів 13-го туру VBET Української Прем’єр-ліги, наклавши на клуби понад 240 тисяч гривень штрафів. Санкції стосуються порушень регламенту, поведінки вболівальників та роботи офіційних осіб.

Згідно з повідомленням Української асоціації футболу, загальна сума штрафів для клубів УПЛ перевищила 240 тис. грн.

ФК «Карпати» (Львів) мають сплатити 75 тис. грн за повторні нецензурні вигуки вболівальників на адресу арбітра та ще 25 тис. грн за кидання предметів у бік ігрової зони — загалом 100 тис. грн.

Реклама

Реклама

ФК «Металіст 1925» (Харків) отримав два штрафи: 10 тис. грн за повторну затримку початку матчу та 7,5 тис. грн за використання трьох піротехнічних засобів.

ФК «Полісся» (Житомир) оштрафовано на 15 тис. грн за повторне використання трьох піротехнічних виробів уболівальниками під час матчу з «Епіцентром».

Тренера ФК «Оболонь» (Київ) Дениса Шапочнікова відсторонили від участі у змаганнях на три матчі, один з яких — умовно, за використання непристойних та образливих слів на адресу арбітра.

ФК «Верес» (Рівне) отримав один із найбільших штрафів — 85 тис. грн за використання вболівальниками 17 піротехнічних засобів під час матчу з «Кривбасом».

ФК «Зоря» (Луганськ) має сплатити 27,5 тис. грн за використання 11 піротехнічних засобів у матчі проти «Олександрії».

Загалом за рішеннями КДК клуби УПЛ мають сплатити понад 240 тис. грн штрафів.