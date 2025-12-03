Поліція наразі не розголошує причини вибуху в Харкові

Вибух стався на території гаражного кооперативу у Шевченківському районі, внаслідок чого одна людина загинула, двоє чоловіків отримали травми. Про це повідомляє поліція Харківської області. Крім того виникла пожежа та зафіксовано значні руйнування.

Наразі триває огляд місця події, фіксація слідів та збір первинних матеріалів / Фото Нацполіція

3 грудня близько 14:20 до поліції надійшло повідомлення про вибух на території одного з гаражних кооперативів у Шевченківському районі Харкова. На місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, криміналісти та інші спеціалізовані підрозділи.

Унаслідок вибуху виникла пожежа. Пошкоджено прилеглі багатоквартирні будинки, транспортні засоби та гаражі. Під час проведення рятувальних заходів під завалами виявлено тіло загиблої особи. Двоє громадян самостійно звернулися по медичну допомогу, 74-річного чоловіка госпіталізовано.

Наразі триває огляд місця події, фіксація слідів та збір первинних матеріалів. Поліцейські встановлюють усі обставини та причини вибуху. Питання правової кваліфікації події вирішується.