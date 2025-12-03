        Суспільство

        У Тамбовській області РФ стався вибух на нафтопроводі “Дружба”, — ЗМІ

        Галина Шподарева
        3 Грудня 2025 14:12
        Вибух на нафтогоні "Дружба" / Скришот
        Вибух на нафтогоні "Дружба" / Скришот

        У ніч на 1 грудня у селі Казинські Висілки Тамбовської області стався вибух на ділянці нафтопроводу “Дружба”. Для ураження використовувалася вибухівка з дистанційним підривом.

        Про це пише Суспільне з посиланням на джерела в ГУР Міноборони.

        Нафтопроводом “Дружба” російська нафта продовжує постачатися в деякі країни Європи.

        За інформацією джерел у Головному управлінні розвідки, атаку на нафтопровід здійснили на ділянці Таганрог — Ліпєцк в районі села Казинські Висілки.

        Для знищення ділянки нафтогону було використано вибухівку з дистанційним підривом із додатковими займистими сумішами для “досягнення більшого горіння”.

        “Місцеві користувачі соціальних мереж не могли не помітити вибух, про що відразу повідомили в місцевих пабліках. Зокрема, свідки зазначили, що в районі Казинських висілок було чутно гуркіт, який супроводжувався яскравими спалахами”, — сказав співрозмовник.

        У воєнній розвідці зазначили, що російська нафтова мережа “продовжить вибухати й горіти — допоки ворог не полишить спроб атакувати Україну”.


