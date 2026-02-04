Переговори в Абу-Дабі: у Politico заявили про зміну тону Росії

У столиці ОАЕ розпочався новий раунд переговорів щодо війни в Україні за посередництва США. Їхній результат може дати відповідь на ключове питання — чи справді Володимир Путін готовий до миру.

Як пише Politico, цього тижня в Абу-Дабі стартував черговий раунд переговорів між представниками України та Росії за посередництва Сполучених Штатів. Водночас загальна ситуація для України залишається складною — напередодні зустрічей РФ відновила масовані повітряні удари по українській інфраструктурі після короткої паузи на вихідних.

У ніч перед переговорами Росія атакувала Україну 450 безпілотниками та 71 ракетою, зокрема балістичними, вдаривши по Києву, Дніпру, Харкову, Сумах та Одесі. Під ударами опинилися енергетичні об’єкти та житлова забудова на тлі морозів нижче мінус 20 градусів.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Путіна потрібно «позбавити ілюзій», що він може досягти чогось за допомогою бомбардувань і терору. За його словами, ані переговори в Абу-Дабі, ані обіцянки Росії Сполученим Штатам не зупинили удари по цивільному населенню.

Президент США Дональд Трамп раніше говорив, що Путін обіцяв утриматися від ударів по Києву та інших великих містах протягом тижня в період сильних морозів. Водночас у Кремлі одразу уточнили, що пауза триватиме лише до кінця вихідних.

На цьому тлі українські політики висловлюють сумніви в щирості Москви, вважаючи, що Росія імітує переговорний процес, аби не зіпсувати відносини з новою адміністрацією США. Радник президента України Михайло Подоляк заявив, що так виглядає типовий російський «режим припинення вогню» — накопичення ракет і удари по цивільних у найхолодніші ночі.

Водночас співрозмовники Politico з українського та американського боку зазначають, що нинішні переговори виглядають дещо конструктивнішими, ніж попередні. За їхніми словами, російська делегація цього разу зосереджується на практичних питаннях і уникає ідеологічних заяв про «першопричини конфлікту».

Деякі експерти пов’язують зміну тону Москви з тим, що Кремль уважно стежить за зростанням оборонних витрат у Європі та прагне зупинити цей процес. Водночас аналітики застерігають, що Росія може використати переговори як тактичну паузу, не маючи внутрішньої можливості погодитися на компроміс без оголошення «перемоги».

Як зазначає Politico, саме підсумки переговорів в Абу-Дабі в найближчі дні покажуть, чи справді Путін готовий до реальних домовленостей, чи лише тягне час.