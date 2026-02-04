Федоров закликав військових терміново внести Starlink до “білого списку”

В Україні продовжується процес верифікації терміналів Starlink, зокрема тих, що використовуються для оборонних цілей. Військових закликають якомога швидше внести всі термінали до «білого списку».

Міністр оборони Михайло Федоров повідомив, що в Україні триває процес верифікації терміналів Starlink. За його словами, громадяни та підрозділи активно вносять термінали до «білого списку», щоб забезпечити їхню подальшу роботу.

Федоров наголосив, що наразі критично важливо верифікувати всі термінали Starlink, які використовуються в оборонних цілях. Для цього військовим необхідно передати всі номери терміналів через систему DELTA до «білого списку».

Міністр підкреслив, що для верифікації не потрібно ставити власні термінали на баланс військової частини або передавати дані облікових записів. Достатньо внести термінал до «білого списку», щоб він продовжив працювати після блокування.

За словами Федорова, у подальшому процес планують вибудувати так, щоб дані для реєстрації терміналів надходили в режимі реального часу. Він звернувся до командирів усіх рівнів із закликом організувати верифікацію терміналів Starlink для забезпечення безперервного та стабільного зв’язку.