СБУ затримала агента ГРУ РФ, який залучив неповнолітнього сина для коригування ударів по Дніпру

Служба безпеки України затримала у Дніпрі агента російської воєнної розвідки, який коригував удари по місту. До розвідувальної діяльності він залучив свого неповнолітнього сина.

Контррозвідка СБУ затримала у Дніпрі ще одного агента російської воєнної розвідки, відомої як гру. За даними слідства, зловмисник наводив повітряні атаки російських військ по об’єктах оборонно-промислового комплексу прифронтового міста.

Як встановили правоохоронці, агентом виявився завербований ворогом 63-річний охоронець місцевої автошколи. До співпраці з окупантами він залучив свого 17-річного сина, який навчався у школі.

Реклама

Реклама

За матеріалами справи, неповнолітній за дорученням батька проводив розвідку та фотографував фасади підприємств, які, на його думку, могли виконувати оборонні замовлення. Серед пріоритетних цілей були приватні компанії, що займаються виробництвом і ремонтом повітряних та наземних безпілотників.

Зроблені фото з координатами об’єктів на гугл-картах школяр месенджером передавав батькові. Той узагальнював отриману інформацію та формував «звіти» для російського гру. Паралельно чоловік самостійно обходив місто і фіксував адреси будівель, поблизу яких помічав скупчення українських військових та техніки.

Контррозвідники СБУ викрили агента на початковому етапі його розвідувальної діяльності, задокументували злочини та затримали його. Під час обшуків у зловмисників вилучили смартфони з накопиченою інформацією про розташування об’єктів, а також виявили на телефоні 63-річного фігуранта анонімний чат зі «зв’язковим» російської розвідки.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання щодо притягнення до відповідальності його неповнолітнього сина.