СБУ затримала агента ГРУ РФ, який залучив неповнолітнього сина для коригування ударів по Дніпру

Служба безпеки України затримала у Дніпрі агента російської воєнної розвідки, який коригував удари по місту. До розвідувальної діяльності він залучив свого неповнолітнього сина.
Контррозвідка СБУ затримала у Дніпрі ще одного агента російської воєнної розвідки, відомої як гру. За даними слідства, зловмисник наводив повітряні атаки російських військ по об’єктах оборонно-промислового комплексу прифронтового міста.
Як встановили правоохоронці, агентом виявився завербований ворогом 63-річний охоронець місцевої автошколи. До співпраці з окупантами він залучив свого 17-річного сина, який навчався у школі.
За матеріалами справи, неповнолітній за дорученням батька проводив розвідку та фотографував фасади підприємств, які, на його думку, могли виконувати оборонні замовлення. Серед пріоритетних цілей були приватні компанії, що займаються виробництвом і ремонтом повітряних та наземних безпілотників.
Зроблені фото з координатами об’єктів на гугл-картах школяр месенджером передавав батькові. Той узагальнював отриману інформацію та формував «звіти» для російського гру. Паралельно чоловік самостійно обходив місто і фіксував адреси будівель, поблизу яких помічав скупчення українських військових та техніки.
Контррозвідники СБУ викрили агента на початковому етапі його розвідувальної діяльності, задокументували злочини та затримали його. Під час обшуків у зловмисників вилучили смартфони з накопиченою інформацією про розташування об’єктів, а також виявили на телефоні 63-річного фігуранта анонімний чат зі «зв’язковим» російської розвідки.
Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Наразі вирішується питання щодо притягнення до відповідальності його неповнолітнього сина.