СБУ викрила агентку фсб на Сумщині, завербовану через чоловіка з Курська

Служба безпеки України затримала в Сумах ще одну агентку фсб, яка займалася коригуванням ворожих атак по території Сумської області. Затримання відбулося в межах контррозвідувальних заходів.

За матеріалами справи, фігуранткою виявилася 36-річна продавчиня місцевого магазину. У поле зору російської спецслужби вона потрапила через свого чоловіка, який проживає у Курську та співпрацює з фсб. Після дистанційного вербування жінка отримала завдання виявляти та передавати окупантам геолокації Сил оборони України на території області.

Для збору інформації агентка завуальовано випитувала дані у свого знайомого — діючого військовослужбовця ЗСУ. Після цього вона виїжджала власним автомобілем на місцевість, фотографувала оборонні локації, позначала їх розташування на гугл-картах та узагальнювала зібрані відомості для агентурних звітів фсб.

Завдяки оперативному реагуванню контррозвідки СБУ жінку затримали за місцем проживання. Під час обшуку у неї вилучили смартфон із геолокаціями потенційних цілей та доказами координації дій із фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану. Вона перебуває під вартою, їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Також тривають заходи для притягнення до відповідальності її чоловіка, який перебуває на території російської федерації та є зв’язковим фсб.