За одну ніч РФ витратила на обстріл України бюджет великого російського міста — ГУР

Росія витратила понад 324 млн доларів на масований повітряний удар по Україні у ніч на 3 лютого. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією ГУР, у ніч на 3 лютого російські війська здійснили масований комбінований повітряний удар по об’єктах енергетичної інфраструктури України, застосувавши загалом 562 засоби повітряного нападу.

Згідно з даними Повітряних сил, проти України були використані балістичні ракети іскандер та РМ-48У, гіперзвукові ракети 3М22 циркон і 3М55 онікс, крилаті ракети Х-101, 9М728 іскандер-К та Х-32. Паралельно з ракетами ворог застосував ударні безпілотники гєрань і гарпія, а також дрони-імітатори гєрбєра.

Загальна вартість застосованого озброєння, за оцінкою ГУР, становила 324,8 млн доларів США. Це більш ніж на 190 млн доларів перевищує витрати РФ під час масованого обстрілу України 20 січня.

У розвідці зазначили, що за ці кошти цілий рік міг би жити єврейський автономний округ РФ із населенням близько 144 тисяч осіб або місто Калуга з населенням понад 320 тисяч людей. Також ця сума співставна з піврічним бюджетом Костромської області.

Замість покращення умов життя та розвитку власних регіонів Кремль витрачає кошти на удари по цивільній інфраструктурі України. Водночас 79,2% витрачених ресурсів виявилися марними — українська протиповітряна оборона знищила 450 повітряних цілей.

У ГУР наголосили, що не маючи відчутних успіхів у війні проти України, Кремль вдається до системного терору цивільного населення з метою підірвати єдність українського суспільства.