        Розпочався новий етап переговорів щодо миру в Абу-Дабі

        Сергій Бордовський
        4 Лютого 2026 14:04
        читать на русском →
        Секретар РНБО Рустем Умєров і спецпредставник Трампа Стів Віткофф / Фото: Reuters
        У Абу-Дабі стартував черговий етап переговорного процесу за участі України, США та Росії. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

        За його словами, переговори розпочалися у тристоронньому форматі, після чого сторони перейдуть до роботи в окремих групах за визначеними напрямами. Після завершення консультацій запланована повторна спільна синхронізація позицій.

        Рустем Умєров наголосив, що українська сторона працює в межах чітких директив Президента Володимира Зеленського з метою досягнення достойного і тривалого миру. Про перебіг кожного етапу переговорів інформується глава держави.

