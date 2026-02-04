Розпочався новий етап переговорів щодо миру в Абу-Дабі

У Абу-Дабі стартував черговий етап переговорного процесу за участі України, США та Росії. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров.

За його словами, переговори розпочалися у тристоронньому форматі, після чого сторони перейдуть до роботи в окремих групах за визначеними напрямами. Після завершення консультацій запланована повторна спільна синхронізація позицій.

Рустем Умєров наголосив, що українська сторона працює в межах чітких директив Президента Володимира Зеленського з метою досягнення достойного і тривалого миру. Про перебіг кожного етапу переговорів інформується глава держави.

