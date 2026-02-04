На Київщині викрили схему стягнення грошей за безоплатні операції в лікарні

У Київській області правоохоронці викрили схему незаконного стягнення коштів із пацієнтів за офтальмологічні операції, які мали бути безоплатними. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

На Київщині поліцейські викрили злочинну схему в одному з медичних закладів області, де пацієнтів змушували платити за офтальмологічні операції, які фінансувалися державою в межах Програми медичних гарантій. Про це повідомили в Національній поліції України.

За даними слідства, серед учасників схеми — генеральний директор лікарні та колишній завідувач офтальмологічного відділення. Посадовці організували незаконне стягнення коштів із пацієнтів під час підготовки до мікрохірургічних операцій на очах. Людей змушували самостійно купувати дороговартісні штучні кришталики, хоча ці медичні вироби разом із хірургічними втручаннями оплачувалися державою.

Водночас посадовці оформлювали медичну документацію, на підставі якої Національна служба здоров’я України компенсувала лікарні вартість кришталиків, які пацієнти вже придбали за власні кошти. Вартість одного такого імпланта у відкритому продажі могла сягати кількох десятків тисяч гривень.

Унаслідок протиправних дій державі завдано збитків майже на 2 млн грн. На підставі зібраних доказів генеральному директору медичного закладу та завідувачу офтальмологічного відділення повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем.

Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади. Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо можливих аналогічних зловживань в інших медичних закладах.