РФ уночі атакувала пожежну частину в Миколаївці на Донеччині

У ніч проти 4 лютого російські війська атакували пожежно-рятувальний підрозділ у місті Миколаївка Краматорського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю пожежної частини.
За повідомленням ДСНС, унаслідок нічної атаки частково зруйновано фасад пожежної частини в Миколаївці Краматорського району. Вибито вікна, пошкоджено ролети в’їзних воріт та елементи фасаду будівлі.
Серед особового складу постраждалих немає — під час обстрілу рятувальники перебували в укритті. Пожежно-рятувальна техніка також не зазнала пошкоджень.