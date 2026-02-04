        Події

        РФ уночі атакувала пожежну частину в Миколаївці на Донеччині

        Сергій Бордовський
        4 Лютого 2026 10:53
        У ніч проти 4 лютого російські війська атакували пожежно-рятувальний підрозділ у місті Миколаївка Краматорського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю пожежної частини.

        Обстріл пожежної частини на Донеччині: будівля пошкоджена, постраждалих немає / Фото: ДСНС

        За повідомленням ДСНС, унаслідок нічної атаки частково зруйновано фасад пожежної частини в Миколаївці Краматорського району. Вибито вікна, пошкоджено ролети в’їзних воріт та елементи фасаду будівлі.

        Серед особового складу постраждалих немає — під час обстрілу рятувальники перебували в укритті. Пожежно-рятувальна техніка також не зазнала пошкоджень.

