РФ уночі атакувала пожежну частину в Миколаївці на Донеччині

Переговори в Абу-Дабі: у Politico заявили про зміну тону Росії

Серед особового складу постраждалих немає — під час обстрілу рятувальники перебували в укритті. Пожежно-рятувальна техніка також не зазнала пошкоджень.

За повідомленням ДСНС , унаслідок нічної атаки частково зруйновано фасад пожежної частини в Миколаївці Краматорського району. Вибито вікна, пошкоджено ролети в’їзних воріт та елементи фасаду будівлі.

У ніч проти 4 лютого російські війська атакували пожежно-рятувальний підрозділ у місті Миколаївка Краматорського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю пожежної частини.