РФ вночі вдарила по Харкову й області: є поранена жінка

Російські війська здійснили низку атак по Харкову та населених пунктах області.

За повідомленням Харківської обласної прокуратури, вранці 4 лютого два безпілотники, попередньо типу «Молнія», вдарили по об’єкту інфраструктури у Київському районі Харкова.

У ніч на 4 лютого російські війська атакували Салтівський район міста. На території приватного домоволодіння було виявлено головну частину нерозірваного боєприпасу реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С» — керовану ракету з інерціальною системою наведення. Внаслідок падіння боєприпас пошкодив альтанку. Поруч із будинком також виявили дві нерозірвані касети від цього снаряда, які знешкодили фахівці вибухотехнічної служби. Близько 02:40 зафіксовано ще одне влучання безпілотника, попередньо типу «Молнія», по території об’єкта інфраструктури.

3 лютого орієнтовно о 22:50 російські військовослужбовці завдали авіаційного удару по селу Липчанівка Ізюмського району. Внаслідок атаки пошкоджено дев’ять приватних житлових будинків.

Уже 4 лютого близько 00:50 російські війська повторно атакували Липчанівку — цього разу двома безпілотниками, попередньо типу «Герань-2». Пошкоджено домоволодіння, поранення отримала 72-річна жінка.