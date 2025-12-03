Митники вилучили в київського підприємця велику партію дитячих іграшок “Поні в яйці”

Київські митники зупинили оформлення партії з 12 800 контрафактних іграшок “Поні в яйці”, маркованих зі схожістю до торгівельної марки My Little Pony. За висновками експертизи, позначення на товарі можуть вводити в оману, тож щодо підприємця склали протокол про порушення митних правил.

Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби України.

До митного оформлення було заявлено товар “Дитячі іграшки в асортименті” виробництва Китай, в кількості 12800 одиниць, який прямував на адресу київської компанії.

За результатами проведеної експертизи у сфері інтелектуальної власності встановлено, що позначення на товарах є схожими настільки, що їх можна сплутати з відомою торгівельною маркою MyLittle Pony, правовласником якої є виробник дитячих товарів компанія Hasbro, Inc.

Відносно підприємця, який переміщував контрафактний товар, складено протокол про порушення митних правил за ст. 476 МК України, яка передбачає штраф від 17 до 34 тис. гривень з конфіскацією такого товару.