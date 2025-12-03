ЄС відмовиться від імпорту російського газу до 2027 року: досягнута попередня угода

РФ вдарила по енергооб’єкту під Одесою: у важкому стані працівник підприємства

“Поранення отримав працівник підприємства, його госпіталізовано у тяжкому стані. Медики надають необхідну допомогу. Рятувальники оперативно ліквідували займання, тривають роботи з усунення наслідків атаки”, – йдеться в повідомленні.

Внаслідок атаки постраждав один цивільний – 47-річного чоловіка у важкому стані доставили до лікарні.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі .