РФ вдарила по енергооб’єкту під Одесою: у важкому стані працівник підприємства

Вночі 3 грудня росіяни атакували ударними безпілотниками Одеський район. Пошкоджено обʼєкт енергетичної інфраструктури, постраждав працівник.
Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.
Внаслідок атаки постраждав один цивільний – 47-річного чоловіка у важкому стані доставили до лікарні.
Як уточнив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, унаслідок нічної атаки безпілотників на об’єкті енергетичної інфраструктури Одеському районі виникла пожежа, пошкоджено обладнання.
“Поранення отримав працівник підприємства, його госпіталізовано у тяжкому стані. Медики надають необхідну допомогу. Рятувальники оперативно ліквідували займання, тривають роботи з усунення наслідків атаки”, – йдеться в повідомленні.
Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).