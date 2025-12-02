Україна залишиться без чеських танків T-72: Міноборони Чехії зупиняє проєкт

Міноборони Чехії оголосило про фактичний провал проєкту модернізації танків T-72M4CZ, які армія планувала привести до боєздатного стану й після цього передати Україні. Як повідомило відомство, ключові компоненти системи керування вогнем виявилися технічно несправними та такими, що не підлягають ремонту або заміні. Це робить танки практично непрацездатними.

За даними міністерства, влітку та восени 2025 року проводилися повторні контрольні випробування, необхідні для виконання контракту. Проблеми виникли під час ректефікації — перевірки точності стрільби. Виявилося, що обрані електронні елементи системи керування вогнем мають суттєву похибку; їхній італійський виробник підтвердив, що ремонт технічно неможливий.

Щоб відновити боєздатність танків, необхідно фактично замінити всю систему керування вогнем, що суттєво збільшило б витрати на застарілу платформу й відтермінувало введення техніки в експлуатацію щонайменше на два роки. Міноборони називає це економічно невиправданим.

Рішення модернізувати приблизно 30 наявних на складах танків ухвалили ще до початку повномасштабної війни та до пропозиції Німеччини передати Чехії Leopard 2A4. У жовтні начальник Генштабу Карел Ржехка заявляв, що модернізацію скоротили до мінімуму з метою просто повернути техніку до робочого стану — після чого її планували дарувати Україні. Тепер це видається малоймовірним.

Джерела Novinky.cz зазначили, що через попередні оновлення T-72M4CZ стали настільки специфічними, що повернути їх у робочий стан без доступу до оригінальних комплектуючих практично неможливо. Україна, попри нагальну потребу в техніці, може приймати лише повністю функціональні машини.

Міноборони Чехії отримало рекомендацію укласти зі státním podnikem VOP CZ угоду про припинення виконання контракту, а також подальшу угоду про врегулювання, яка передбачатиме компенсацію фактичних витрат підприємства після аудиту.

Чехія вже надала Україні значну військову допомогу на суму 17,4 млрд крон з 2022 року. Водночас армія отримала компенсації на 25 млрд крон у вигляді, зокрема, танків Leopard 2A4 та американських гелікоптерів H1 Viper і Venom.