        Політика

        У Чехії новий спікер Палати депутатів зняв з парламенту український прапор

        Галина Шподарева
        7 Листопада 2025 07:52
        Томіо Окамура / Фото: Bloomberg
        Томіо Окамура / Фото: Bloomberg

        Новий спікер Палати депутатів Чехії Томіо Окамура наказав демонтувати прапор України з будівлі парламенту. Лідер правопопулістської партії “Свобода і пряма демократія” заявив, що “Чеська Республіка на першому місці” та пообіцяв прибрати українські прапори з громадських установ країни.

        Відео демонтажу українського прапора Томіо Окамура оприлюднив у мережі X.

        Український прапор було встановлено на будівлі чеського парламенту у лютому 2022 року. Томіо Окамура оголосив про рішення зняти прапор України у перший день роботи на новій посаді й особисто тримав драбину, коли робітник прибирав український державний символ. Головою нижньої палати чеського парламенту його обрали 5 листопада під час таємного голосування.

        “Чеська Республіка на першому місці”, – заявив Окамура.

        Політик відомий критикою українських прапорів на громадських будинках у Чехії та обіцяв своїм прихильникам перед виборами, що, як тільки SPD опиниться при владі, всі українські прапори будуть зняті.

        Як пише видання Novinky.cz, депутати від “Громадянської демократичної партії” (ODS), яка входила до колишньої владної коаліції в Чехії відреагували на акцію Окамури та вивісили український прапор з вікна парламентського клубу в будівлі Палати депутатів.

        “Ми в ODS вирішили оперативно виправити перший крок нового спікера”, – заявили вони.

        Їх підтримали партії “Старости і незалежні” (STAN) і “Пірати”.

        “Український прапор на будівлі Палати депутатів був символом гуманізму й солідарності з нацією, яка зіткнулася з жорстокістю і несправедливою війною”, – заявила попередня спікерка палати Маркета Пекарова Адамова.


