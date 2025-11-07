У Чехії новий спікер Палати депутатів зняв з парламенту український прапор

Новий спікер Палати депутатів Чехії Томіо Окамура наказав демонтувати прапор України з будівлі парламенту. Лідер правопопулістської партії “Свобода і пряма демократія” заявив, що “Чеська Республіка на першому місці” та пообіцяв прибрати українські прапори з громадських установ країни.

Відео демонтажу українського прапора Томіо Окамура оприлюднив у мережі X.

Український прапор було встановлено на будівлі чеського парламенту у лютому 2022 року. Томіо Окамура оголосив про рішення зняти прапор України у перший день роботи на новій посаді й особисто тримав драбину, коли робітник прибирав український державний символ. Головою нижньої палати чеського парламенту його обрали 5 листопада під час таємного голосування.

“Чеська Республіка на першому місці”, – заявив Окамура.

Політик відомий критикою українських прапорів на громадських будинках у Чехії та обіцяв своїм прихильникам перед виборами, що, як тільки SPD опиниться при владі, всі українські прапори будуть зняті.

Právě jsem nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy Poslanecké sněmovny pic.twitter.com/1dcxVrbAQs — Tomio Okamura (@tomio_cz) November 6, 2025

Як пише видання Novinky.cz, депутати від “Громадянської демократичної партії” (ODS), яка входила до колишньої владної коаліції в Чехії відреагували на акцію Окамури та вивісили український прапор з вікна парламентського клубу в будівлі Палати депутатів.

“Ми в ODS вирішили оперативно виправити перший крок нового спікера”, – заявили вони.

Їх підтримали партії “Старости і незалежні” (STAN) і “Пірати”.

“Український прапор на будівлі Палати депутатів був символом гуманізму й солідарності з нацією, яка зіткнулася з жорстокістю і несправедливою війною”, – заявила попередня спікерка палати Маркета Пекарова Адамова.