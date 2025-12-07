Бухарест може очолити ультраправий мер

У Бухаресті в неділю проходять вибори мера, які можуть привести до влади представника ультраправих сил і підірвати позиції чинної проєвропейської коаліції в Румунії, передає Reuters.

Посада мера столиці Румунії залишається вакантною з травня, відколи центрист Нікушор Дан переміг на повторних президентських виборах посеред свого другого терміну на чолі Бухареста. Повторне голосування було призначене після скасування попередніх виборів на тлі підозр у зовнішньому втручанні, вигідному ультраправому кандидату Каліну Джорджеску, який нині очікує суду за обвинуваченням у спробі підірвати національну безпеку.

Згідно з опитуваннями, телеведуча Анка Александреску, яка балотується як незалежна кандидатка за підтримки опозиційного ультраправого Альянсу за об’єднання румунів (AUR), ділить перше місце в рейтингах. Водночас аналітики застерігають, що результати можуть бути неточними, оскільки Бухарест традиційно не вважається оплотом ультраправих сил.

Виборчі дільниці зачиняться о 21:00 за місцевим часом (співпадає з києвським), попередні результати очікуються пізніше у неділю.

AUR виступає проти військової допомоги Україні, критикує керівництво Європейського Союзу та підтримує політику президента США Дональда Трампа, зокрема щодо енергетики та імміграції.

Головними суперниками Александреску є кандидати від правлячої широкої коаліції: соціал-демократ Данієль Балута, який також має високі рейтинги, Чіпріан Чучу, якого вважають протеже ліберального прем’єра Іліє Болояна, а також Кетелін Друле з правоцентристського Союзу за порятунок Румунії, що раніше підтримував Дана на президентських виборах.

Соціал-демократична партія, без якої неможливо сформувати проєвропейську парламентську більшість, увійшла до уряду за умови, що кожна партія висуватиме окремого кандидата на виборах мера. Це, на думку спостерігачів, послабило позиції Чучу і Друле та зменшило шанси центристських сил консолідувати електорат.

Політолог Університету Бабеш-Бойяй Серджіу Міскойу зазначає, що для AUR перемога в столиці матиме символічне значення і зруйнує уявлення про «санітарний кордон» навколо радикальних партій. Водночас перемога будь-кого з кандидатів від правлячої коаліції може змінити баланс сил усередині уряду.

Александреску, яка раніше була прессекретаркою Соціал-демократичної партії, відкрито підтримувала Калiна Джорджеску, хоча він не висловив публічної підтримки жодному з кандидатів. Свою кампанію вона будує на критиці традиційних партій, яких частина виборців вважає некомпетентними й корумпованими.

Цього місяця уряд також має зіткнутися з вотумом недовіри через реформу судових пенсій. AUR заявляла про готовність до співпраці із соціал-демократами, хоча офіційно партія відкидає такий сценарій, а частина її представників вимагає відставки прем’єра Болояна через плани жорсткої економії.

Скасування минулорічних виборів спричинило найглибшу політичну кризу в Румунії за останні десятиліття, оголило вразливість країни до гібридних атак і дезінформації, розкололо суспільство, спричинило падіння ринків і поставило під загрозу інвестиційний рейтинг держави.