У Румунії підняли в небо винищувачі через російські дрони

Міністерство оборони Румунії повідомило, що вранці у вівторок, 25 листопада, Повітряні сили країни зафіксували два порушення національного повітряного простору безпілотниками. Це спричинило підйом у повітря німецьких та румунських винищувачів і оголошення повітряної тривоги у двох східних повітах, поблизу кордону з Україною, пише Romania Insider.

За даними відомства, радіолокаційні системи ідентифікували першу повітряну ціль о 06:28 поблизу повіту Тулча, після чого з авіабази Михайла Когелничану злетіли два німецькі винищувачі Eurofighter Typhoon.

Дрон зайшов у повітряний простір Румунії з боку українського Вилкового та рухався у напрямку Чилія Веке в повіті Тулча. О 06:55 місцевим жителям було надіслано попередження Ro-Alert.

О 07:11 німецькі пілоти повідомили, що зафіксували дрон на радарі, але на той момент він уже знову повернувся у повітряний простір України.

Невдовзі сталося друге порушення. О 07:37 з авіабази Борча підняли в повітря два румунські F-16 Fighting Falcon, а о 07:48 Ro-Alert було оголошено в повіті Галац.

О 07:50 радіолокаційні системи зафіксували ще один безпілотник, що увійшов у повітряний простір Румунії в районі Галаца. Екіпажі F-16 встановили радарний контакт із ціллю.

Станом на момент публікації ситуація перебувала під постійним моніторингом.

Інцидент стався менш ніж за тиждень після того, як інший дрон також порушив повітряний простір Румунії під час російської атаки на Україну — тоді винищувачі Німеччини та Румунії вже піднімали по тривозі.

У країні нещодавно набув чинності новий правовий режим, який дозволяє військовим нейтралізувати або знищувати безпілотники та інші несанкціоновані літальні апарати, що перетинають повітряний простір Румунії. Закон передбачає, що такі дії мають відповідати міжнародним нормам, враховувати всі обставини та максимально захищати життя людей — знищення дрона дозволяється лише як крайній захід.