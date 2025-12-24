РФ атакувала Україну 116 БпЛА: ППО знищила 60, зафіксовано влучання

У ніч на 24 грудня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по території України. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, з 19:00 23 грудня противник застосував 116 ударних БпЛА типу Shahed, «Гербера» та дрони інших типів із напрямків Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ у РФ, а також Гвардійське з тимчасово окупованої АР Крим. Близько 90 із них становили «шахеди».

Значну кількість ударних безпілотників ворог спрямував на об’єкт критичної інфраструктури в Чернігівській області. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:30 протиповітряною обороною було збито або подавлено 60 ворожих БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Водночас зафіксовано влучання 48 ударних дронів на 19 локаціях.