Зеленський анонсував зустріч із Трампом

Президент України Володимир Зеленський повідомив про заплановану зустріч із президентом США Дональдом Трампом, яка відбудеться найближчим часом.

Про це Володимир Зеленський написав 26 грудня.

“Рустем Умєров доповів про свої чергові контакти з американською стороною. Жодного дня не втрачаємо. Домовилися про зустріч на найвищому рівні – з Президентом Трампом найближчим часом. Багато може вирішитися до нового року”, – йдеться в повідомленні.

Реклама

Реклама

Місце переговорів та дата не уточнюються. Як повідомляв Зеленський у своєму вечірньому зверненні напередодні, 25 грудня відбулася розмова з представниками Дональда Трампа – Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером.

“І це була справді хороша розмова: багато деталей, є хороші ідеї, ми їх обговорили. Є деякі наші нові ідеї, як наблизити реальний мир, і це стосується форматів, це стосується зустрічей, безумовно, таймінгу. І вже готові деякі документи. Я бачу, що вони готові майже повністю”, – сказав президент.

За даними Kyiv Post, що найближчими днями Зеленський вирушить до Флориди для проведення переговорів у Мар-а-Лаго – потенційному місці зустрічі з керівництвом США. За словами одного з джерел, візит може відбутися вже 28 грудня.