Росія атакувала Україну ракетою “Іскандер” та майже сотнею БпЛА

У ніч на 26 грудня, починаючи з 18:00 25 грудня, росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою “Іскандер-М” із ТОТ АР Крим та 99 ударними БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське (ТОТ АР Криму). Близько 60 із них – “шахеди”.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 73 російські безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 26 ударних БпЛА на 16 локаціях.