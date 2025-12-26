        Суспільство

        Росія атакувала Україну ракетою “Іскандер” та майже сотнею БпЛА

        Галина Шподарева
        26 Грудня 2025 09:30
        читать на русском →
        Запуск ракети "Іскандер" / Фото: РосЗМІ
        Запуск ракети "Іскандер" / Фото: РосЗМІ

        У ніч на 26 грудня, починаючи з 18:00 25 грудня, росіяни атакували Україну однією балістичною ракетою “Іскандер-М” із ТОТ АР Крим та 99 ударними БпЛА Shahed, “Гербера” і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ; Гвардійське (ТОТ АР Криму). Близько 60 із них – “шахеди”.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

        Реклама
        Реклама

        Станом на 9:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 73 російські безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

        Зафіксовано влучання балістичної ракети та 26 ударних БпЛА на 16 локаціях.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини