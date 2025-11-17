Біля будинку голови Палати депутатів Чехії, який зняв жовто-синій стяг з парламенту, з’явилися українські прапори

У Празі навколо приватного будинку голови Палати депутатів Чехії Томіо Окамури з’явилися українські прапори. Активісти розмістили синьо-жовті стяги на паркані та намалювали їх балончиками на тротуарі, ліхтарях, сходах і смітнику.

Про це повідомляють чеські видання ČTK та Novinky.

Окамура назвав інцидент “вочевидь діями проукраїнських активістів”, які таким чином нібито відзначили 17 листопада — День боротьби за свободу і демократію. Він додав, що не планує реагувати, адже малюнки зроблені не на його приватній території, а у публічному просторі. Поліція тим часом встановлює можливий розмір шкоди.

Відповідальність за розвішані прапори взяла на себе група Sametoví pamětníci, заявивши про незгоду з поведінкою нинішнього керівництва країни.

Нагадаємо, раніше Томіо Окамура розпорядився зняти український прапор з будівлі парламенту. У відповідь депутати вивісили синьо-жовті стяги на вікнах своїх кабінетів.