        Політика

        Біля будинку голови Палати депутатів Чехії, який зняв жовто-синій стяг з парламенту, з’явилися українські прапори

        Галина Шподарева
        17 Листопада 2025 20:33
        Українські прапори біля будинку Томіо Окамури / Фото: novinky.cz
        У Празі навколо приватного будинку голови Палати депутатів Чехії Томіо Окамури з’явилися українські прапори. Активісти розмістили синьо-жовті стяги на паркані та намалювали їх балончиками на тротуарі, ліхтарях, сходах і смітнику.

        Про це повідомляють чеські видання ČTK та Novinky.

        Окамура назвав інцидент “вочевидь діями проукраїнських активістів”, які таким чином нібито відзначили 17 листопада — День боротьби за свободу і демократію. Він додав, що не планує реагувати, адже малюнки зроблені не на його приватній території, а у публічному просторі. Поліція тим часом встановлює можливий розмір шкоди.

        Відповідальність за розвішані прапори взяла на себе група Sametoví pamětníci, заявивши про незгоду з поведінкою нинішнього керівництва країни.

        Нагадаємо, раніше Томіо Окамура розпорядився зняти український прапор з будівлі парламенту. У відповідь депутати вивісили синьо-жовті стяги на вікнах своїх кабінетів.

        Намальовані біля будинку Томіо Окамури українські прапори / Фото: novinky.cz

