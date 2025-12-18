Протест через відключення електроенергії паралізував Аркадію в Одесі

В Одесі в районі Аркадії мешканці перекрили рух транспорту на Генуезькій вулиці, протестуючи проти тривалої відсутності електропостачання. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, зокрема «Думська».

Як зазначає видання, жителі новобудови «Нова Аркадія» на вулиці Тінистій залишалися без світла вже сьомий день. Через акцію протесту в районі утворився масштабний затор. За словами очевидців, між водіями та протестувальниками виникали сутички, а під час одного з інцидентів автомобіль наїхав людині на ногу.

Пізніше, після 19-ї години, рух транспорту в районі було розблоковано.

Реклама

Реклама

Ситуацію прокоментував начальник Одеської ОВА Олег Кіпер. Він повідомив, що в місті зафіксували випадки перекриття доріг мешканцями будинків, у яких тривалий час немає електропостачання, та зазначив, що розуміє емоції людей.

За словами Кіпера, через ворожі атаки енергетична інфраструктура Одещини зазнала масштабних пошкоджень, а відновлювальні роботи ускладнені повторними обстрілами та повітряними тривогами. Водночас енергетики працюють цілодобово, всі проблемні адреси перебувають у роботі, а відновлення електропостачання триває.

Очільник ОВА також закликав одеситів зберігати витримку та нагадав, що в місті працюють пункти незламності, де можна зігрітися, підзарядити гаджети та отримати базову допомогу.