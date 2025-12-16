        Суспільство

        В Одесі через удари РФ згоріли склади з технікою

        Галина Шподарева
        16 Грудня 2025 12:12
        читать на русском →

        У ніч на 16 грудня РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа на складах із побутовою технікою.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Одеській області.

        “Ліквідацію наслідків ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги. Рятувальники перебували в укритті”, – йдеться в повідомленні.

        Реклама
        Реклама

        Загиблих та постраждалих немає. Наразі пожежа ліквідована.

        Від ДСНС залучалися 20 одиниць техніки та понад 60 рятувальників, а також пожежний підрозділ Національної гвардії України.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини