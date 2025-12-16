В Одесі через удари РФ згоріли склади з технікою

Від ДСНС залучалися 20 одиниць техніки та понад 60 рятувальників, а також пожежний підрозділ Національної гвардії України.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України в Одеській області .

У ніч на 16 грудня РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок атаки сталася масштабна пожежа на складах із побутовою технікою.