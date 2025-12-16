В Одесі російський дрон влучив у багатоповерхівку без детонації, уламки впали на школу (відео)

У соціальних мережах оприлюднили відео моменту влучання російського ударного дрона в житлову багатоповерхівку в Одесі. Боєприпас не здетонував, однак уламки дрона впали на будівлю школи.

Відео поширили користувачі соцмереж. На оприлюднених кадрах видно, як дрон врізається у багатоповерховий житловий будинок, після чого вибуху не відбувається. Водночас уламки безпілотника падають на територію та дах навчального закладу.

Інших подробиць щодо наслідків влучання, а також інформації про можливих постраждалих чи пошкодження станом на момент публікації не повідомлялося.

