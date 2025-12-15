На Одещині без світла залишаються 430 тисяч осель

Упродовж вихідних однієї з наймасованіших атак зазнала Одеська область. Росіяни цілеспрямовано били по об’єктах розподілу та передачі електроенергії, зокрема по підстанціях НЕК “Укренерго”. Тимчасово без електропостачання залишалися споживачі Одещини, Миколаївщини та Херсонщини.

Про це повідомили в Міненерго.

Протягом вихідних енергетикам вдалося відновити електропостачання для понад 184 тисяч споживачів та об’єктів критичної інфраструктури в Одесі та області. Водночас без світла в регіоні залишається понад 430 тисяч абонентів. Аварійно-відновлювальні роботи тривають безперервно.

За інформацією Одеської міської ради, на період відсутності води комунальними службами міста організовують підвіз технічної води автоцистернами у Приморському, Хаджибейському, Київському та Пересипському районах. Бювети працюють від генераторів.

Як розповіли в ДСНС, на допомогу рятувальникам Одеси прибули колеги з різних областей України.

“В усіх районах міста розміщені автоцистерни, щоб одесити могли набрати води”, – розповіли в ДСНС.

Також з інших регіонів до Одеси передали генератори, які забезпечують живлення котелень міста.