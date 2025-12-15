        Кримінал

        У ДТП за участі неповнолітніх на Закарпатті загинула 15-річна дівчина

        Галина Шподарева
        15 Грудня 2025 09:59
        У ДТП на Закарпатті загинула 15-річна дівчина / Фото: ГУНП в Закарпатській області
        У неділю, 14 грудня о 18:54, у селі Великий Раковець Закарпатської області автомобіля Volkswagen врізався у вантажівку. За кермом легковика перебував 15-річний хлопець, внаслідок ДТП загинула його 15-річна супутниця.

        Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

        За даними поліції, 15-річний водій автомобіля Volkswagen не обрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням, внаслідок чого зіткнувся припаркованою на узбіччі вантажівкою.

        Від отриманих травм на місці загинула 15-річна пасажирка легковика – дівчина сиділа на передньому сидінні. Також в авто перебувала ще одна 15-річна дівчина: вона та водій не отримали серйозних ушкоджень.

        “Неповнолітнього, який був за кермом, поліцейські освідували – за кермом він перебував тверезий”, – розповіли в поліції.

        За фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 ККУ. Окремо поліцейські з’ясовують як підліток, який не має права керувати транспортним засобом, отримав доступ до автомобіля.

        Смертельна ДТП на Закарпатті / Фото: ГУНП в Закарпатській області

