У ДТП за участі неповнолітніх на Закарпатті загинула 15-річна дівчина

У неділю, 14 грудня о 18:54, у селі Великий Раковець Закарпатської області автомобіля Volkswagen врізався у вантажівку. За кермом легковика перебував 15-річний хлопець, внаслідок ДТП загинула його 15-річна супутниця.

Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

За даними поліції, 15-річний водій автомобіля Volkswagen не обрав безпечної швидкості та не впорався з керуванням, внаслідок чого зіткнувся припаркованою на узбіччі вантажівкою.

Від отриманих травм на місці загинула 15-річна пасажирка легковика – дівчина сиділа на передньому сидінні. Також в авто перебувала ще одна 15-річна дівчина: вона та водій не отримали серйозних ушкоджень.

“Неповнолітнього, який був за кермом, поліцейські освідували – за кермом він перебував тверезий”, – розповіли в поліції.

За фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 ККУ. Окремо поліцейські з’ясовують як підліток, який не має права керувати транспортним засобом, отримав доступ до автомобіля.