ДТП зі шкільним автобусом на Дніпропетровщині: двоє людей загинули, десятеро постраждали

11 грудня, близько 7:45, на автодорозі між містом Пʼятихатки та селом Саксагань Дніпропетровської області сталася смертельна ДТП за участі шкільного автобуса. Двоє людей загинули, десятеро зазнали травм. Серед постраждалих – неповнолітня дитина.

Про це повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області.

Попередньо встановлено, що 29-річний водій автомобіля Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення зі шкільним автобусом, який рухався в зустрічному напрямку.

Реклама

Реклама

Унаслідок ДТП на місці загинули водій та пасажир автомобіля Volkswagen. Водій та пасажири шкільного автобуса, серед яких 14-річна дівчина, дістали тілесні ушкодження.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.