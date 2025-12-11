        Кримінал

        ДТП зі шкільним автобусом на Дніпропетровщині: двоє людей загинули, десятеро постраждали

        Галина Шподарева
        11 Грудня 2025 15:05
        На Дніпропетровщині шкільний автобус потрапив у ДТП / Фото: ДСНС Дніпропетровщини
        На Дніпропетровщині шкільний автобус потрапив у ДТП / Фото: ДСНС Дніпропетровщини

        11 грудня, близько 7:45, на автодорозі між містом Пʼятихатки та селом Саксагань Дніпропетровської області сталася смертельна ДТП за участі шкільного автобуса. Двоє людей загинули, десятеро зазнали травм. Серед постраждалих – неповнолітня дитина.

        Про це повідомили в ГУНП в Дніпропетровській області.

        Попередньо встановлено, що 29-річний водій автомобіля Volkswagen виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення зі шкільним автобусом, який рухався в зустрічному напрямку. 

        Унаслідок ДТП на місці загинули водій та пасажир автомобіля Volkswagen. Водій та пасажири шкільного автобуса, серед яких 14-річна дівчина, дістали тілесні ушкодження.

        За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

        Наслідки зіткнення автобуса та Volkswagen / Фото: ГУНП, ДСНС Дніпропетровщини

